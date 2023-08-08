В Киеве произошел пожар в квартире многоэтажки – видео

В Днепровском районе Киева 8 августа вспыхнул пожар в одной из квартир в многоэтажке. Сообщение о пожаре поступило в 08:06 утра по адресу ул. Энтузиастов, 7/3.

В пресс-службе ГСЧС сайту ТСН.ua рассказали, что на месте было установлено, что в одной из квартир 9-этажного жилого дома горит балкон, с распространением огня на смежный балкон.

"Воспламенение было локализовано в 08:51. Обошлось без пострадавших. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области молния подожгла несколько домов (фото).

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