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В Киеве произошел пожар в квартире многоэтажки – видео

В Киеве произошел пожар в квартире многоэтажки – видео

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
1405
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве произошел пожар в квартире многоэтажки – видео

В Киеве произошел пожар в квартире многоэтажки/Фото: скриншот

На левом берегу столицы горела квартира.

В Днепровском районе Киева 8 августа вспыхнул пожар в одной из квартир в многоэтажке. Сообщение о пожаре поступило в 08:06 утра по адресу ул. Энтузиастов, 7/3.

В пресс-службе ГСЧС сайту ТСН.ua рассказали, что на месте было установлено, что в одной из квартир 9-этажного жилого дома горит балкон, с распространением огня на смежный балкон.

"Воспламенение было локализовано в 08:51. Обошлось без пострадавших. Причину пожара будут устанавливать правоохранители", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области молния подожгла несколько домов (фото).

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Дата публикации
Просмотры
1405
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