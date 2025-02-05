В Киеве прямо у метро можно найти работу: подробности

В Киеве можно найти работу прямо на станции метро. Что известно?

В столичной подземке организовали ярмарку вакансий. Работу предлагают коммунальщики и представители Государственной службы занятости.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

В вестибюле станции "Майдан Незалежности" организовали ярмарку вакансий. Локацию избрали не случайно. Ведь станцией пользуются многие люди, которых может заинтересовать соответствующие предложения. Трудоустройство предлагают коммунальщики. В частности, метрополитен, "Киевпасстранс" и "Киевавтодор". К примеру, в подземке говорят: у них сейчас незакрытыми остается 20% должностей. И все из-за войны, миграции и мобилизации.

Ярмарка вакансий в метро

Пока официально безработными зарегистрировано около 100 тысяч украинцев. Но на самом деле – их, конечно же, гораздо больше.

Кстати, на Майдане Незалежности можно узнать, какие вакансии и не только в транспортной сфере. Люди приходят, интересуются и заполняют анкеты.

Будет работать ярмарка вакансий еще и завтра: от 11 до 15 часов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости ДЕНЬ 5 февраля. Скандальные цитаты Зеленского! Массовые обыски в Крыму!

Читайте также: