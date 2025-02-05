У Києві просто у метро можна знайти роботу: подробиці

У Києві можна знайти роботу просто на станції метро. Що відомо?
У столичній підземці організували ярмарок вакансій. Роботу пропонують комунальники та представники Державної служби зайнятості.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.
У вестибюлі станції "Майдан Незалежності" організували ярмарок вакансій. Локацію обрали не випадково. Адже станцією користується багато людей, котрих може зацікавити відповідні пропозиції. Працевлаштування пропонують комунальники. Зокрема, метрополітен, "Київпастранс" та "Київавтодор". Наприклад, у підземці кажуть: у них нині незакритими залишається 20% посад. І все через війну, міграцію маселення та мобілізацію.
Наразі офіційно безробітніми зареєстровано близько 100 тисяч українців. Але насправді - їх, звісно ж, значно більше.
До речі на Майдані Незалежності можна дізнатись, які є вакансіі і не лише в транспортній сфері. Люди приходять, цікавляться і заповнюють анкети.
Працюватиме ярмарок вакансій ще й завтра: від 11 до 15 години.
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