В Кропивницком троллейбус с пассажирами снес столб и зацепил пешехода

В Кропивницком троллейбус с пассажирами снес столб и зацепил пешехода

Мужчина получил травму головы.

В Кропивницком водитель троллейбуса не успел затормозить и врезался в столб. А все из-за пешехода, который выскочил на дорогу.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 13 октября.

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По словам очевидцев, на дорогу прямо перед электротранспортом на пешеходный переход выскочил человек. Водитель не успел затормозить. Чтобы избежать наезда на человека, выкрутил руль влево, выехал на полосу встречного движения и врезался в столб на обочине. Однако пешехода все же задел — мужчина упал и получил травму головы. Водитель и пассажиры троллейбуса не пострадали.

"Внезапно выскочил пешеход. Водитель, чтобы не наехать на него, начал принимать влево, зацепил пешехода и врезался в опору. Пострадал только пешеход. Сказал, что голова болит — его забрала скорая", — уточнил Валерий Музычук, заместитель директора троллейбусного парка.

Новости Украины: в Кропивницком троллейбус с пассажирами снес столб и зацепил пешехода

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