В Одессе "скорая" с беременной женщиной попала в ДТП

В Одессе "скорая" с беременной женщиной попала в ДТП

Водитель легковой машины пояснил, что не увидел спецтранспорт.

Авария с каретой "скорой" произошла в Одессе. Врачи как раз везли беременную женщину в роддом. Водитель "скорой" включил проблесковые маячки, как на перекрестке в него врезался легковой автомобиль.

Об этом говорится 15 октября в ТСН.12.00.

Впоследствии водитель объяснил, что не видел спецтранспорт. Кроме него, ушибы получил еще и водитель "скорой". В салоне, кроме беременной пациентки, был ее муж и фельдшер. Они сильно испугались, но уцелели. В роддом женщину пришлось везти на другой машине.

Новости Украины: в Одессе карета скорой с беременной женщиной попала в ДТП

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