В Одессе "скорая" с беременной женщиной попала в ДТП

Водитель легковой машины пояснил, что не увидел спецтранспорт.
Авария с каретой "скорой" произошла в Одессе. Врачи как раз везли беременную женщину в роддом. Водитель "скорой" включил проблесковые маячки, как на перекрестке в него врезался легковой автомобиль.
Об этом говорится 15 октября в ТСН.12.00.
Впоследствии водитель объяснил, что не видел спецтранспорт. Кроме него, ушибы получил еще и водитель "скорой". В салоне, кроме беременной пациентки, был ее муж и фельдшер. Они сильно испугались, но уцелели. В роддом женщину пришлось везти на другой машине.
Читайте также:
- "Допрыгались": в Одессе нет мест в ковид-реанимации и отсутствуют врачи-реаниматологи
- Брал деньги за бесплатные операции: в Одессе будут судить кардиохирурга, который наживался на беде пациентов
- В Одессе с разницей в полчаса от коронавируса умерли супруги