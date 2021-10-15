В Одесі "швидка" з вагітною жінкою потрапила в ДТП

В Одесі "швидка" з вагітною жінкою потрапила в ДТП

Кермувальник легкової автівки пояснив, що не побачив спецтранспорт.

Аварія з каретою "швидкої" сталася в Одесі. Лікарі саме везли вагітну жінку до пологового. Водій "швидкої" вмикнув проблискові маячки, як на перехресті в нього врізався легковик.

Про це йдеться 15 жовтня в ТСН.12.00.

Згодом кермувальник пояснив, що не бачив спецтранспорт. Окрім нього, забої отримав ще й водій "швидкої". В салоні, окрім вагітної пацієнтки, був її чоловік та фельдшер. Вони добряче перелякались, але вціліли. До пологового жінку довелося везти на іншій машині.

Новини України: в Одесі карета швидкої з вагітною жінкою потрапила в ДТП

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