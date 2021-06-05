В Украине подорожало жилье: стоит ли сейчас вкладывать в недвижимость

В течение последнего года цены на недвижимость в крупнейших украинских городах увеличились от 6% до 12%.

На украинском рынке недвижимости подорожало жилье. Во всех крупных городах стоимость квадратных метров подскочила на 12%. Експеты говорят, что новостройки выросли в цене из-за роста стоимости строительных материалов.

Стоит ли сейчас вкладывать в жилье, а может следует подождать снижения цен, рассказали в Сніданку з 1+1.

Наш герой Дмитрий рассказывает о жилом комплексе, где недавно приобрел квартиру. Решающим в этом была цена. С покупкой он не тянул, потому что уверен, чем дальше — тем дороже. Сначала его двухкомнатная квартира в новостройке стоила 60 тысяч долларов. Однако уже через год прибавила в цене еще около десяти.

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Такую тенденцию подтверждает и статистика. В течение последнего года цены на недвижимость в крупнейших украинских городах увеличились от 6% до 12%. В частности, растет стоимость не только квадратного метра, но и строительно-монтажных работ.

Экономист Олег Пендзин уверяет, рост цен — это явление временное. Все зависит от украинской экономики. "Я бы не был на столько уверен в неуклонности роста цены на всю жизнь и навсегда. Она снова будет достаточно жестко привязана к событиям в украинской экономике. Если мы не будем быстро выходить из кризиса, она остановится или даже откатится", — говорит он.

В Украине подорожало жилье: как приобрести квартиру выгодно

Сейчас, в новостройках, цена за один квадратный метр колеблется от тысячи до двух тысяч долларов. Что будет дальше с украинской недвижимостью у экспертов однозначного мнения нет. Александр болотных впенений: цены на новые квартиры будут расти. "На вторичном, например, недвижимость в разрезе 19-20 лет не слишком изменилась. Поэтому есть смысл ее покупать уже. Нет нужды ждать выгодной цены", советует он.

Если полистать объявления, то не изменились цены двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Зато вместе с ценой растет спрос на однокомнатные. Самый популярный вариант таких — это площадь до 40 квадратов в спальном районе. Еще в прошлом году в столице такая стоила в среднем 35 тысяч долларов, сейчас просят 40 тысяч. Во Львове цены были 27-30 тысяч, а сейчас — около 32 тысяч. В Днепре стоимость выросла с 25 до 28 тысяч долларов.

Эксперты уверяют: перед тем как покупать жилье и в новостройках, и на вт рынке, необходимо сразу определиться — будете продавать его в ближайшем будущем. Если так, то стоит особенно внимательно стоит смотреть на инфраструктуру вокруг. Торговые центры, транспорт и зеленые зоны — с годами только повысят цену квадратных метров. Кроме того, покупая квартиру в новых домах, то необходимо обращать внимание на репутацию застройщика.

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