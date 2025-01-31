В Украине резко подорожали популярные овощи: подробности

В Украине дорожают овощи, особенно это касается продуктов "борщового" набора. В частности, капусты, моркови и картофеля.

Сколько стоит приготовить традиционный борщ? Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Рецептов борща множество. Но есть неизменные составляющие, традиционно объединяющиеся в так называемый борщовый набор. Это – капуста, свекла, картофель, морковь и лук. Эти овощи формируют "индекс борща", за которым отслеживают рост цен в целом – на продукты в стране.

"Каким он будет в этом году – решили узнать и мы. Виктория Танасийчук инспектирует цены на Буковине. Сергей Осадчук отвечает за южный регион. А я – за столицу", — говорит Карина Вакарева.

На прилавке Татьяны ценников нет. Говорит, устала их писать, потому что меняются слишком часто. Первая причина, почему стоимость овощей выросла – жаркое лето 2024 года.

"Картофель по 45 этого года, капуста — 55, свекла — 45, лук обыкновенный — 30, 45 — морковь", — говорит продавец Татьяна Олейник.

Продавцы рассказали о ценах на овощи

В Одессе цены меньше. Кое-где на десять гривен. Но со спросом беда.

"Если раньше продавали за день несколько мешков картофеля, то сейчас где-то килограмм-два. Морковь — несколько. Вот приходит мужчина и говорит, мне одну морковь и ту — поменьше", — говорит продавец.

Пока в Черновцах, Киеве и Одессе — овощи продают украинские. Но уже ближе к весне начнут завозить, так что борщ из импортных составляющих по цене будет другим.

За последние 5 лет борщовый набор в Украине подорожал более чем вдвое. В 2020 году кастрюля борща с мясом стоила 83 гривны. В 2022 – уже 140 грн.

"Имеем фактор, который напрямую связан с экономическими условиями — это инфляция. В государственном бюджете предусмотрено 45 гривен за доллар. Цены будут в дальнейшем расти в пределах 15%", — объясняет заместитель председателя Всеукраинской аграрной ралли Денис Марчук.

Овощи на рынке

Увеличение стоимости энергоносителей и сложная логистика в будущем повлияют на конечную цену продуктов.

Каждый день в одном из ресторанов готовят до 40 литров борща. Традиционного – с говядиной и фасолью. Шеф-повар Игорь Брагин делится кулинарными лайфхаками – морковь и свеклу нужно тонко нарезать, а не тереть.



Чтобы цены в меню не отпугивали клиентов – рестораторы стараются не поднимать цену.

Этот вопрос волнует всех! Сколько стоит кастрюля борща? Ответ поражает!

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