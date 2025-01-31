В Україні різко здорожчали популярні овочі: подробиці

В Україні дорожчає "борщовий набір". Які зараз ціни?

В Україні дорожчають овочі, особливо це стосується продуктів "борщового" набору. Зокрема, капусти, моркви і картоплі.

Скільки нині коштує приготувати традиційний борщ? Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Рецептів борщу безліч. Але є незмінні складові, які традиційно об'єднуються у так званий борщовий набір. Це - капуста, буряк, картопля, морква і цибуля. Ці овочі формують "індекс борщу", за яким відстежують зростання цін загалом - на продукти в країні.

"Яким він буде цьогоріч - вирішили дізнатися і ми. Вікторія Танасійчук інспектує ціни на Буковині. Сергій Осадчук відповідає за південний регіон. А я - за столицю", - каже Карина Вакарєва.

На прилавку пані Тетяни цінників немає. Каже, втомилася їх писати, бо міняються аж занадто часто. Перша причина, чому вартість овочів зросла - спекотне літо 2024 року.

"Картопля по 45 цього року, капуста - 55, бурячок - 45, цибуля звичайна - 30, 45 - морква", - каже продавчина Тетяна Олійник.

Продавці розповіли про ціни на овочі

В Одесі ціни менші. Подекуди на десять гривень. Але з попитом біда.

"Якщо раніше продавали за день декілька мішків картоплі, то зараз десь кілограм-два. Морквин - кілька. От приходить чоловік і каже, мені одну моркву і ту - поменше", - каже продавчиня.

Поки у Чернівцях, у Києві та Одесі - овочі продають українські. Та вже ближче до весни почнуть завозити, отже борщ з імпортних складових за ціною буде іншим.

За останні 5 років борщовий набір в Україні подорожчав більш, як удвічі. У 2020 каструля борщу з м'ясом вартувала 83 гривні. У 2022 - вже 140 грн.

"Маємо фактор, який пов’язаний безпосередньо з економічними умовами - це інфляція. У державному бюджеті передбачено 45 гривень за долар. Ціни будуть надалі зростати в межах 15%", - пояснює заступник голови Всеукраїнської аграрної рали Денис Марчук.

Овочі на ринку

Здорожчання енергоносіїв і складна логістика у майбутньому вплинуть на кінцеву ціну продуктів.

Щодень в одному із ресторанів готують до 40 літрів борщу. Традиційного - з яловичиною та квасолею. Шеф-кухар Ігор Брагін ділиться кулінарними лайфхаками - моркву та буряк для страви треба тонко нарізати, а не терти.



Аби ціни в меню не відлякували клієнтів - ресторатори намагаються не піднімати ціну.

Це питання хвилює усіх! Скільки коштує каструля борщу? Відповідь вражає!

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