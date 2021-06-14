В Украине заработали электронные трудовые книжки

Переход на новый формат продлится 5 лет.

Неправительственная организация подсчитала, что отмена бумажных трудовых сэкономит для бизнеса около 500 млн гривен в год, а также снизит риски внесения ложных данных и потери самой книги.

Как сообщают в сюжете ТСН.19:30, в Пенсионном фонде добавляют, это шаг к автоматическому назначения пенсий по возрасту.

Сейчас в большинстве компаний информацию об опыте заносят в книгу, как только человека берут на работу, а трудовую возвращают только при увольнении. Однако в отделах кадров подготовку начали в прошлом году, когда объявили о подготовке к новому закону.

В электронном формате данные наших трудовых хранятся в реестрах уже почти 20 лет, но они не полные. Поэтому работодателям дадут время на заполнение всех пробелов. В ПФУ говорят, что за последний год уже оцифровали 200 тыс. книг. Проверить оцифрованную информацию можно на портале электронных услуг ПФУ. Зайти на свою электронную страницу возможно через электронную подпись или через систему Go ID, которая доступна всем владельцам банковской карточки.

Директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский говорит, что благодаря электронному формату исчезнет риск потерять трудовую, повреждения документа или внесение недостоверных данных.

Теперь работник самостоятельно сможет проверить внесенные работодателем данные в реестр, платит ли он страховые взносы и засчитывается ли стаж. После внесения всех данных в реестр по просьбе работника работодатель может и в дальнейшем дублировать информацию в бумажную книгу. Окончательно она исчезнет только через пять лет.

Напомним, Рада приняла законопроект о налогообложении Google, Facebook и Netflix. Налогообложение интернет-гигантов должно принести в бюджет Украины миллиарды гривен в год.

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