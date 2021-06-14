В Україні запрацювали електронні трудові книжки

Перехід на новий формат триватиме 5 років.

Неурядова організація підрахувала, що скасування паперових трудових заощадить для бізнесу близько 500 мільйонів гривень щороку, а також знизить ризики внесення неправдивих даних і втрати самої книжки.

Як повідомляють у сюжеті ТСН.19:30, у Пенсійному фонді додають, це крок до автоматичного призначення пенсій за віком.

Наразі у більшості компаній інформацію про досвід заносять до книжки щойно людину беруть на роботу, трудову повертають лише у разі звільнення. Однак у відділах кадрів підготовку почали торік, коли оголосили про підготовку до нового закону.

В електронному форматі дані наших трудових зберігаються в реєстрах вже майже 20 років, але вони не повні. Тому роботодавцям дадуть час на заповнення усіх прогалин. У ПФУ кажуть, що за останній рік вже оцифрували 200 тисяч книжок. Перевірити оцифровану інформацію можна на порталі електронних послуг ПФУ. Зайти на свою електронну сторінку можливо через електронний підпис або ж через систему Go ID, що доступна всім власникам банківської картки.

Директор Інституту соціально-економічних трансформацій Ілля Несходовський каже, що завдяки електронному формату зникне ризик загубити трудову, пошкодження документу або внесення недостовірних даних.

"Випадки такі були через недостатню обізнаність людини, що отримувала офіційну зарплату. Коли та звільнялась, то виявлялось, що за весь цей період роботодавцем за нього трудові внески не сплачувались. Тобто він працював неофіційно і як результат він втрачає страхові гарантії, які мали б бути у нього", - розповів директор Інституту соціально-економічних трансформацій Ілля Несходовський.

Тепер робітник самостійно зможе перевірити внесення роботодавцем даних до реєстру, чи сплачує страхові внески і чи зараховується стаж. Після внесення усіх даних до реєстру за проханням працівника роботодавець може і надалі дублювати інформацію у паперову книжку. Остаточно вона зникне лише через п'ять років.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування Google, Facebook та Netflix. Оподаткування інтернет-гігантів має принести до бюджету України мільярди гривень на рік.

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