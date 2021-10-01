В Виннице военный оркестр устроил во дворах школ концерты ко Дню учителя

Этим утром в школьных дворах звучали в основном классические произведения, но больше всего аплодисментов все же собрала "Червона рута".

Вальс на школьном дворе. В Виннице военные устроили ко Дню учителя настоящий концерт.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Чтобы успеть сыграть классические и национальные хиты перед началом занятий в нескольких школах, оркестр национальной гвардии все утро ездил по районам города автобусом. Благодаря тому, что в разных заведениях обучение начинается с разницей в час, миниконцерты военные успели дать в трех школах. И такой сюрприз изрядно поразил учителей.

Этим утром в школьных дворах звучали в основном классические произведения, но больше всего аплодисментов все же собрала "Червона рута".

Педагоги говорят, что так романтично их еще не поздравляли. Подпевали военным целыми школами.

«Неожиданно и очень приятно. Приподнятое настроение, чувства переполняют», — отмечает одна из учительниц Вита Полищук.

Новости Украины: винницкие военные устроили ко Дню учителя настоящий концерт

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