Прокурор отметила, что все дела "департамента войны" продвигаются.

В Офисе генерального прокурора и дальше функционирует департамент надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта (так называемый "департамент войны").

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Об этом 10 февраля генеральная прокурорка Ирина Венедиктова сказала в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Департамент войны" функционирует по сей день. Непосредственно он находится под моим руководством. О том, что он развален, – пожалуй, это только ваша какая-то внутренняя история. У нас продвигаются дела, идущие и в украинской юрисдикции, и которые мы пытаемся сделать конструктивными и результативными, но без ратификации Римского устава это невозможно, чтобы зайти в Международный уголовный суд", — пояснила генеральный прокурор.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что все сотрудники этого департамента находятся на своих рабочих местах.

"Поэтому все сотрудники департамента войны на месте, работают должным образом. Сейчас есть командировки у нас в Канаду, потому что у нас идут в совместных следственных группах процессуальные действия, которые будут происходить в Канаде. Я первый генеральный прокурор, ставший главой JIT международного, что касается ущерба Boeing", — сообщила Венедиктова.

Венедиктова рассказала о работе Департамента войны

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