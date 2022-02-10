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Венедіктова розповіла про роботу "департаменту війни"

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Венедіктова розповіла про роботу "департаменту війни"

Право на владу

Прокурорка зазначила, що всі справи "департаменту війни" просуваються.

В Офісі генерального прокурора і надалі функціонує департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту (так званий "департамент війни").  

Про це 10 лютого генеральна прокурорка Ірина Венедіктова сказала в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Департамент війни" функціонує до сьогоднішнього дня. Безпосередньо він перебуває під моїм керівництвом. Про те, що він розвалений, - мабуть, це тільки ваша якась історія внутрішня. В нас просуваються справи, які йдуть і в українській юрисдикції, і які ми намагаємося зробити конструктивними і результативними, але без ратифікації Римського статуту це неможливо, щоб зайти до Міжнародного кримінального суду", - пояснила генеральна прокурорка. 

Ірина Венедіктова наголосила, що всі співробітники цього департаменту перебувають на своїх робочих місцях. 

"Тому всі співробітники департаменту війни на місці, працюють належним чином. Зараз ідуть відрядження у нас до Канади, тому що у нас йдуть у спільних слідчих групах процесуальні дії, які будуть відбуватися в Канаді. Я перший генеральний прокурор, який став очільником JIT міжнародного, що стосується збиття Boeing", - повідомила Венедіктова. 

Венедіктова розповіла про роботу Департаменту війни

Венедіктова розповіла про роботу Департаменту війни

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