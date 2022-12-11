Во Львове похоронили героя Украины Юрия Шухевича – сына командующего Украинской повстанческой армией. Политзаключенный и диссидент, более 30 лет проведший в тюрьмах и концлагерях СССР, Юрий Шухевич умер в 89 лет. Мужчина тяжело болел, последние месяцы лечился в Германии. Похоронили Юрия Шухевича на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений.

Похоронная церемония началась в Гарнизонном храме, проститься с Героем Украины Юрием Шухевичем пришли сотни людей. Жена рассказывает, он тяжело болел, проходил лечение в Мюнхене, но до последнего следил за успехами вооруженных сил на фронте. “До последнего я ему все читала новости. Говорил, если бы я был на 30 лет младше, я бы поехал и по советскому союзу поднимал те народы несвободные, и изнутри колотил бы”, — рассказывает жена.

Как и жизнь отца, главнокомандующего УПА Романа Шухевича, путь его сына Юрия был тернист. Более тридцати лет он провел в концлагерях и тюрьмах Советского союза еще с десяток лет в ссылке. Именно во время заключения полностью потерял зрение. Свой первый тюремный срок получил в 16 лет — за политическую деятельность отца. Когда Роман Шухевич погиб, именно сына привезли на опознание.

Юрия Шухевича советская машина ссылала за решетку несколько раз. Впоследствии он был выслан в Сибирь, в 57-м получил разрешение вернуться в Украину и сразу включился в общественную жизнь государства. В 2006 году Юрию Шухевичу дали звание Герой Украины. Также он стал народным депутатом восьмого созыва. “Юрий принадлежал к людям, которые с самого детства были связаны с революционной борьбой. Пытался быть связан с отцом нелегальными способами. Это была революционная натура, которую непеределаешь”, — убеждает диссидент Игорь Калинец.

Юрий Шухевич скончался в 89 лет. Его похоронили на Лычаковском кладбище, рядом со связщицей его отца, активисткой УПА Даркой Гусяк — таким было завещание Юрия Шухевича. "Очень он переживал за Дарку Гусяк и по его завещанию мы ее сегодня перезахороняем, знаково, что Юра и Дарка вместе, они всю жизнь прошли вместе, тот крест несли", — объясняет жена.

Жене Юрия Шухевича вручили флаг от президента Украины в знак верности ее мужа государству.

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