У Львові поховали героя України Юрія Шухевича – сина командувача Української повстантської армії. Політв’язень та дисидент, який понад 30 років провів у в’язницях та концтаборах СРСР, Юрій Шухевич помер у 89 років. Чоловік важко хворів, останні місяці лікувався в Німеччині. Поховали Юрія Шухевича на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань.

Похоронна церемонія розпочиналася у Гарнізонному храмі, попрощатися з Героєм України Юрієм Шухевичем прийшли сотні людей. Дружина розповідає, він важко хворів, проходив лікування у Мюнхені, але до останнього стежив за успіхами збройних сил на фронті. “До останнього я йому все читала новини. Казав, якби я був на 30 років молодший, я би поїхав і по "совєтскому" союзу попіднімав ті народи невільні, і з середини би колотив”, - розповідає дружина.

Як і життя батька, головнокомандувача УПА Романа Шухевича, шлях його сина Юрія був тернистим. Понад тридцять років він провів у концтаборах та в’язницях Радянського союзу, ще з десяток років у засланні. Саме під час ув’язнення повністю втратив зір. Свій перший тюремний термін отримав у 16ь років- за політичну діяльність батька. Коли Роман Шухевич загинув, саме сина привезли на опізнання.

Юрія Шухевича радянська машина засилала за грати кілька разів. Згодом він був висланий до Сибіру, в 57-м років отримав дозвіл повернутися до України і одразу включився в громадське життя держави. У 2006 Юрію Шухевичу дали звання Герой України. Також він став народним депутатом восьмого скликання. “Юрій належав до таких людей, які від самого дитинства були зв’язані з революційною боротьбою. Намагався бути зв’язаний з батьком нелегальними способами. То була революційна натура, яку непереробиш”, - переконує дисидент Ігор Калинець.

Юрій Шухевич помер у 89-ть років. Його поховали на Личаківському кладовищі, поруч із зв’язківицею його батька, активісткою УПА Даркою Гусяк - таким був заповіт Юрія Шухевича. “Дуже він переживав за Дарку Гусяк і по його заповіту ми її сьогодні перезахоронюємо, знаково, шо Юрко і Дарка разом, вони все життя пройшли разом, той хрест несли”, - пояснює дружина.

Дружині Юрія Шухевича вручили стяг від президента України на знак вірності її чоловіка державі.

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