Водолазы вблизи Херсона за час выловили из Днепра пол тонны мусора

Обещают все отсортировать и отдать на переработку.

Более полтонны мусора выловили из Днепра херсонские водолазы и это только в час. Чтобы показать людям последствия их халатности, активисты погрузились в воду и начали чистить дно вдоль набережной.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Говорят, если раньше со дна водоемов в основном доставали потерянные драгоценности, то сейчас — горы мусора. За час собрали более двадцати мешков стеклянных и пластиковых бутылок. А еще — старые автомобильные шины.

Все выловлено выставили на набережной, чтобы горожане видели, как засорили реку. «Это бутылка, ей больше 30 лет, потому что это советская, именно в таких бутылках было молоко, мы видим, что она обросла уже ракушками, какие здесь существа, стала им домом», — показывают «отлов» водолазы.

Новости Украины: херсонские активисты продемонстрировали горожанам, как те засорили Днепр

Потом хлам рассортируют и отдадут на переработку. Акцию водолазы провели ко Дню Днепра, который отмечают каждую первую субботу июля.

«Мы все отчистим, все, что может жить, выпустим назад, а стекло отдадим на переработку. И мы посмотрим, еще отходы там есть, что там есть из пластика, если он в таком состоянии, что его можно переделать, то есть, те же крышечки, из которых мы изготавливаем адресные таблички, мы обязательно их заберем и переделаем», — говорит организатор акции Ольга Демченко.

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