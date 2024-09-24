Военный сбежал с фронта и рассказал об этом в Сети: что было дальше

Военный самовольно оставил воинскую часть и поднял бурю в социальных сетях. В резонансном сообщении военнослужащий отметил, что хочет привлечь внимание власти и общества к проблеме демобилизации. Реакция украинцев была неоднозначной. Да и в Раде после появления в Сети сообщения заявили о сценариях новых угроз.

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Кто такой Сергей Гнездилов и что он написал?

На днях украинские соцсети взбудоражил пост военного Сергея Гнездилова. Он публично объявил, что самовольно оствил часть.

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Сергей Гнездилов – украинский военный, общественный активист и участник российско-украинской войны. Во время учебы на кафедре журналистики во Львовской политехнике он в возрасте 19 лет в 2019 году добровольцем присоединился к рядам ВСУ. Для этого он взял академический отпуск. Мужчина является действующим военнослужащим 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Участвовал в боях в Донецкой области, в частности в Песках и Бахмуте.

В своем резонансном сообщении он подчеркнул, что у него пять лет безупречной солдатской службы, но сейчас, когда оставил часть, пытается привлечь внимание власти к тому, что отсутствуют четкие сроки демобилизации, которые, в свою очередь, способствуют "черной демобилизации". Под этим термином он подразумевает женитьбу на пенсионерках с группами инвалидности, развод с женами для единоличного попечительства над ребенком и прочее.

"В 2019 году мне тоже говорили, что я не рожден для войны. Я тысячу раз спрашивал себя: — Сергей, зачем ты это делаешь?, когда заезжал впервые в ныне оккупированные Пески. Было очень страшно, было очень больно переживать потери, но мне абсолютно не стыдно за мой солдатский путь. Я был ребенком, когда впервые увидел раз*обанные дома и стаи бездомных собак. 5 лет в Вооруженных силах только убедили меня в следующем: никто не рожден для войны. Я не виноват в этом, но война пришла в мою страну, а я как гражданин должен ее защищать. Думают ли так же живущие рядом? В 2014-м мы как общество не были к ней готовы. Во время полномасштабного вторжения, как оказалось, тоже. За все эти годы никто так и не ответил на главный вопрос: какая она, архитектура нашей национальной безопасности? Неужели вся наша национальная безопасность – уставшая пехота, в которую все так верят? Что будет, если она сточится в боях на Донецком направлении?"

В сообщении он отметил, что за 11 лет войны с Россией украинское общество и власть "не нашли способа, в себе сил серьезно и честно говорить о реалиях затяжной, постоянной войны". Также в посте обвинил общество в том, что оно "верит в ВСУ", и в то же время не встает на защиту страны. И в то время, когда люди, выполняющие свой воинский долг, бессрочно остаются в войске, другие военнообязанные граждане "получают фейковые инвалидности, фиктивно женятся на женщинах с группами инвалидности, фиктивно усыновляют и уклоняются от исполнения конституционного гражданского долга":

"В истории есть многому поучиться, но, к сожалению, мы не учим уроков истории. Власть до сих пор не способна на серьезный диалог с обществом и нетолерантность к неисполнению гражданского долга широким слоем граждан. Вместо доктрины "воевать – обязанность каждого гражданина" государство предлагает бессрочно назначать защитниками тех, кого смогли отловить на улицах. Вопросы передышки пехоты и установления четких сроков службы на нуле – вопросы национальной безопасности. С сегодняшнего дня я иду в СОЧ до установления четких сроков службы или до своего 25-летия, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Подчеркну: безупречной. Надеюсь, что этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и решения этой ситуации. Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ! Военный сбежал с фронта и рассказал об этом в Сети! ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? Военный Сергей Гнездилов/Фото: Facebook-страница Реакция Сети на заявление военного

Сообщение бойца прокомментировали несколько сотен гражданских и военных. Одни выразили надежду на то, что ситуация у него, Гнезделова, решится так, что это устроит обе стороны – военного и государство. Остальные откровенно осудили поступок военнослужащего. По мнению последних, совершившие СОЧ подвергают опасности тех побратимов, которые рассчитывали на службу побратима:

"Друг, я даже не представляю, как ты за*бался. Просто мне кажется, что это решение может не стать месседжем, а наоборот – дать оппонентам возможность тебя обесценить (как и твою позицию)";

"Предельные адекватные сроки службы должны быть установлены для каждого военнослужащего с учетом коэффициентов в зависимости от места участия в боевых действиях. Истощены и уходят в СЗЧ уже все, кто служит в районах боевых действий";

"Очень бессмысленно возить сопли таким образом... Расплата за эту слабость еще хуже, чем борьба, даже в тех условиях, которые есть сегодня... Бред — вся эта огромная говорильня...";

"Поддерживаю и плюсую. И удрученно улыбаюсь от мысли, сколько еще уставших солдат не доживут до своей демобилизации. Как мой муж, например…"

"Намерения замечательные, средства – не сказал бы. Можешь достичь эффекта противоположного желаемому. Эх, давно думал набить рыло командирам, которые мне не нравятся или хамят... Ну что говорить, ты умный взрослый парень. Не мне, должно быть, судить, я не был в пехоте";

"Спасибо за защиту. Стыдно, что герои вынуждены прибегать к такому. Вы совершили смелый поступок";

"Мой муж на фронте с 2014 по 2019, с 2021 и по сей день. Он и его друзья устали максимально. Если они сейчас уйдут в СОЧ? Я хочу вопить от несправедливости… но публичное СОЧ ничего не решит. Только деморализует еще больше и так деморализованных ".

Этот случай прокомментировал и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, осудив действия военного:

"Это показательно-медийное "добровольное СОЧ" будет иметь очень печальные последствия, о которых, пожалуй, автор этого поступка не очень думает. Если это и привлекает к чему-то внимание, то лишь к тому, что нарушение дисциплины это "нормально". Дисциплина – одна из основ любой армии. А подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют то же самое. Все хотят домой, хотят отдохнуть, увидеть свои семьи и заняться своими делами. Но война не закончилась и пока ничего о ее окончании не говорит. Напротив, на неких участках фронта российская армия достаточно удачно ведет наступательные действия. Поэтому "домой" мы пока себе позволить не можем".

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин/Фото: телаграм-канал Жорина

Реакция Безуглой

Ситуацию прокомментировала у себя на странице и народная депутат Марьяна Безуглая, которая неоднократно поднимала тему СОЧ и коррупции среди военных. В комментарии для ТСН.ua народная депутат рассказала о том, насколько ситуация стала серьезной, и какие пути решения есть:

"Если будет такое инерционное развитие, то может быть коллапс на фронте. У нас много тех, кто совершил СОЧ или отказался. Цифры не стану озвучивать. Надо проводить ряд ключевых структурных изменений. Изменения в подготовке, пополнение действующих подразделений вместо создания новых, чтобы ветераны показывали то, что такое война, чтобы учили новеньких. Чтобы в свою очередь новые военнослужащие знали, как действует конкретная бригада".

По словам Безуглой, "солдат может просто сбежать, если он плохо обучен, но командование требует его отправки на штурм". К этому она добавляет: "Еще одна огромная проблема, когда одни долго находятся на "нуле", а другие — долго в тыловых частях":

"Аудит был проведен преимущественно по структурам управления, но нет информации о тыловых частях – кто воюет, а кто нет. Это коррупция. Это тысячи людей, которые в той или иной степени решили для себя вопрос, чтобы не идти на поле боя. Плюс к тому – нет системы военной юстиции, нет неотвратимости наказания, нет розыска ушедших в СОЧ и, соответственно, это порождает "сарафанное радио". Когда пришел домой, за это ничего нет, звонит по телефону своим собратьям и говорит: "Почему вы там умираете, если я ушел и мне за это ничего не будет". Система накопила столько критических ошибок, что у нас может быть коллапс фронта, прорыв в Днепр, Запорожье, Харьков и Краматорск".

Народная депутат Марьяна Безуглая/Фото: Facebook-страница Безуглой

Что о СОЧ говорят правоохранители?

В свою очередь правоохранители, в подследственности которых случаи СОЧ, сообщили ТСН.ua, что ситуация с Гнезделовым неоднозначна:

"Обычно открывается уголовное производство, если гражданин оставил часть и не дает о себе знать в течение трех суток. А здесь есть нюансы. Этот гражданин публично заявил, что совершил СОЧ".

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