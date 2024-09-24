Помогал военным служить в тылу: на Закарпатье ГБР разоблачило руководителя батальона

На Закарпатье ГБР разоблачило командира батальона, который за взятки оставлял военных служить в тылу. Его и подельника задержали.

Об этом сообщает ГБР.

На Закарпатье задержан командир батальона, который помогал военным служить в тылу

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Как отмечается, работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который брал деньги из подчиненных военнослужащих за возможность служить в Закарпатье.

“Часть личного состава должна была перейти в подразделение, которое будет выполнять задачи в районе боевых действий, остальные – остаться на западе Украины. Командир предложил подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу. Он привлек доверенного военнослужащего, который должен получать средства от солдат”, — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали получение от одного из подчиненных 1300 долларов за включение его в список "тыловиков". Платили за место в роте охраны и другие военнослужащие, все детали устанавливают правоохранители.

Установили, что сообщник командира получил 300 тысяч гривен на собственные банковские счета, а также около 30 000 долларов наличными. Обоих задержали правоохранители.

Ранее бывший руководитель Ровенского ТЦК Сергей Луцюк 5 августа Ровенский городской суд оставил под стражей без права на внесение залога. Военному может грозить до 12 лет лишения свободы.

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