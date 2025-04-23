Возможно ли спасти украинские села от вымирания: демограф объяснил

Демограф рассказал, что ожидает села / © pixabay.com

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Украинские села в будущем будут пустовать. Их сможет спасти только экономическая политика.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

«Здесь очень многое зависит от экономической политики. Например, от размещения малых предприятий, помощи фермерству, строительства небольших предприятий по переработке сельхозпродукции, а также их равномерного размещения по территории страны. Конечно, многое зависит и от того, смогут ли эти предприятия обслуживать несколько сел и насколько их продукция будет конкурентоспособной», — говорит он.

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Демограф также отметил, что молодежь без общественно-культурной жизни тоже будет уезжать из сел.

«Без нормальной экономики любой населенный пункт начинает рано или поздно „умирать“. Его молодые жители будут выезжать, а население, которое останется — стареть. Кстати, на это существенно влияет наличие определенной социальной инфраструктуры, ведь в каждом селе вы не построите дворец культуры. А это тоже большая проблема — как организовать общественно-культурную жизнь в сельской местности», — сказал он.

Демограф отметил, что даже демобилизация после войны не существенно изменит ситуацию в селах, ведь бывшие военные могут переехать в города.