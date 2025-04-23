Украина – самая горячая точка Европы: синоптик раскрыла температурный сюрприз

К Украине приближается жара. / © ТСН.ua

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Завтра, 24 апреля, Украина снова окажется в лидерах по температурным показателям в Европе. В течение дня ожидается +20…+26 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик призывает не доверять показаниям термометров на открытом солнце, которые могут фиксировать значительно более высокие температуры. По ее словам, завтрашняя температура воздуха вполне комфортна для легкой одежды.

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В то же время в западной части Украины завтра возможны дожди с грозами. Вечером в четверг осадки также достигнут северных областей и юго-востока страны.

В Киеве 24 апреля ожидается жаркая погода с температурой +25...+26 градусов.

Синоптики также предупреждают о дальнейших изменениях погоды: в пятницу количество дождей увеличится, а в субботу на севере, западе и большинстве центральных областей Украины ожидается резкое похолодание. В воскресенье антициклон обусловит сухую, но прохладную погоду по всей стране.

Раньше мы рассказывали, какой будет погода в Украине на этой неделе.