Эксперт рассказал, почему переговоры потерпели провал

Переговоры потерпели провал

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Переговоры по завершению войны зашли в тупик, и даже администрация президент США Дональда Трампа признает это, угрожая отказаться от роли посредника

Такое мнение высказал политолог-международник Иван Лозовой в эфире КИЕВ24.

«Не знаю, кто возлагал большие надежды на переговоры, в том числе на сегодня назначенные, но то, что вообще весь процесс перешел в довольно тупик, это признает даже администрация Трампа, этими угрозами, которые раздаются несколько дней, о том, что США могут вообще покинуть это дело, оставить свою роль как посредники в переговорах, — сказал он.

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По его словам, заявления с американской стороны смешат, ведь США до сих пор выполняют роль представителей России. Договоренность невозможна, поскольку Россия продолжает выдвигать максималистические требования, абсолютно непригодные и неприемлемые для Украины.

«Я немного смеюсь, когда читаю такие заявления с американской стороны, потому что это они играют роль до сих пор, как представители России, и почему сегодня договоренность невозможна, это потому, что Россия продолжает выдвигать целый ряд максималистических требований, которые все к одному абсолютно непригодны, неприемлемы для украинской стороны», — сказал он.

Также он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил недопустимость уступок относительно украинской земли, что делает договоренность невозможной.

«Я подозреваю, что госсекретарь Марко Рубио не хотел прибыть в Лондон, чтобы позже не возвращаться в Вашингтон с плохими новостями для ничего не вышедшего Трампа, что обе стороны непримиримы и никто не уступает и так далее и так далее, но это вообще также нонсенс, потому что я все время ищу в России, и я все время ищу какие уступки ни разу не слышал, что чем должна пожертвовать Россия, потому что все для них делается, и это позиция администрации Трампа, поэтому когда Трамп угрожает, что выйдут из процесса, это они пугают нас одним местом, как говорится, ежа, по моему мнению», — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Госсекретарь США Марко Рубио переживает, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах.