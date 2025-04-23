Експерт розповів, чому переговори зазнали провалу

Переговори зазнали провалу

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Переговори щодо завершення війни зайшли в глухий кут, і навіть адміністрація президент США Дональда Трампа визнає це, погрожуючи відмовитись від ролі посередника

Таку думку висловив політолог-міжнародник Іван Лозовий у етері КИЇВ24.

«Не знаю, хто покладав великі надії на перемовини, в тому числі на сьогодні призначені, але те, що взагалі весь процес перейшов в доволі глухий кут, це визнає навіть адміністрація Трампа, цими вже погрозами, які лунають кілька днів, про те, що США можуть взагалі покинути цю справу, покинути свою роль як посередники в перемовинах, але це… є погроза», — сказав він.

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За його словами, заяви з американського боку смішать, адже США досі виконують роль представників Росії. Домовленість неможлива, оскільки Росія продовжує висувати максималістичні вимоги, які є абсолютно непридатними та неприйнятними для України.

«Я трохи сміюся, коли читаю такі заяви з американського боку, тому що це вони відіграють роль досі, як представники Росії, і чому сьогодні домовленість неможлива, це тому, що Росія далі висуває цілий ряд максималістичних вимог, які всі до одного абсолютно непридатні, неприйнятні для української сторони», — сказав він.

Також він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості поступок щодо української землі, що робить домовленість неможливою.

«Я підозрюю, що держсекретар Марко Рубіо не хотів прибути в Лондон, аби пізніше не повертатися до Вашингтону з поганими новинами для Трампа, що нічого не вийшло, що обидві сторони непримиренні і ніхто не поступається і так далі і так далі, але це взагалі також нонсенс, тому що я весь час шукаю якісь поступки, яких повинна зробити Росія, і крім самого припинення вогню, я жодного разу не чув, що, чим повинна пожертвувати Росія, бо все для них робиться, і це позиція адміністрації Трампа, тому коли Трамп погрожує, що вийдуть з процесу, це вони лякають нас одним місцем, як кажуть, їжака, на мою думку», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Держсекретар США Марко Рубіо хвилюється, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах.