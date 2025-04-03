Впервые за 25 лет: медики в Ровно удивили необычной рождаемостью

Близнецы, родившиеся в Ровно / © ТСН

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В Ровно мама близнецов родила еще одну двойню. В то время как и сама есть из двойни. И как бы то ни казалось запутанным на первый взгляд, подобных случаев работники местного родильного отделения не помнят.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Матвею и Луке всего один день. В семье Ольги это не первая двойня. Дома братиков ждут их старшие сестренки. Тоже рождены в один день.

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«Это наши девочки Полинка и Настенька. По 4 года нам», — говорит роженица Ольга Бучинская.

Ольга Бучинская / © ТСН

А в роддом пришла навестить новорожденных племянников сестра Ольги — Елена.

«За последние 25 лет работы роддома это у нас вторая пациентка, которая имеет две двойни подряд при рождении своих детишек, но так, чтобы еще и сама была с двойней — впервые», — говорит директор Ривненского роддома Светлана Муравская.

Ольга говорит, предполагала, что может родить близнецов. Но когда забеременела дочками, все же удивилась тогда, что станет мамой сразу двух малышей.

Однако, когда пошла на УЗИ во время следующей беременности — была поражена. Как и ее муж. Не ожидала такой новости и вся родня. Но впоследствии вспомнили, у новорожденных братьев не только старшие сестры-двойняшки и мама из двойняшек. Их прабабушка уже по папиной линии — тоже из близняшек.

И оказывается, что сейчас в ривненском роддоме настоящий бейби-бум двойняшек.

«На сегодняшний день у нас в учреждении находится 7 двойняшек», — говорят там.

В то же время, в ожидании своих двойняшек еще 9 женщин, которые на амбулаторном наблюдении по беременности.

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