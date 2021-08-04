Юбилей Обамы: первый темнокожий президент США отпраздновал 60-летие

Барак Обама моложе обоих своих преемников, а действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден был у него вице-президентом.

В среду, 4 августа, сорок четвёртому президенту США, лауреату Нобелевской премии Бараку Обаме исполнилось 60 лет. О том, чем запомнился американцам первый темнокожий президент и чем он занимается, покинув Белый дом, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Громкую вечеринку по случаю юбилея Обамы на полтысячи гостей, которую готовили несколько месяцев, в последний момент пришлось отменить из-за нового штамма коронавируса "Дельта", который распространяется в Соединенных Штатах. Поэтому вместо компании с Джорджем Клуни и Стивеном Спилбергом Обаме пришлось ограничиться празднованием в тесном семейном кругу.

По его собственному утверждению, Барак Обама обязан всему, чего достиг, своей жене Мишель. С ней он познакомился в Чикаго, когда пришел стажироваться в компании, где она уже работала.

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Родительской поддержки сын кенийца и белой американки, который родился на Гавайях, не ощущал никогда. Со своим отцом будущий президент Соединенных Штатов встретился лишь однажды, когда Бараку было 10 лет.

О проблемах, которые были в супружеской жизни президентской четы, Мишель Обама рассказала через много лет в своей безумно популярной книге. Тогда мир узнал, что паре, которая на экранах выглядит самой счастливой в мире, пришлось работать с психологом, чтобы не расстаться. Кстати, Мишель не хотела, чтобы Барак баллотировался в президенты, но все же поддержала его.

Первый темнокожий президент в истории Соединенных Штатов Барак Обама оставался в Белом доме два срока. За эти восемь лет выросли обе его дочери.

Покинув Белый дом, Обама не только не потерял своей популярности, но и наоборот. За его лекции платят бешеные гонорары, его автобиография разошлась тиражом в почти два миллиона за первую же неделю. В одной из речей он так и сказал: "Я удивлен, что имею столько денег".

Два года назад авторитетное издание Financial Times включило Обаму в перечень людей, которые определили, как будет выглядеть десятилетия.

Новости мира: бурную вечеринку в честь 60-летия Барака Обамы отменили из-за штамма "Дельта"

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