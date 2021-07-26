За развращение ребенка доцент столичного вуза будет отвечать перед судом

В университете действия своего сотрудника пока не комментируют.

Посылал порнографические фото и видео и просил в ответ откровенные фотографии. Доцента кафедры столичного вуза будут судить за развращение 12-летней девочки. Их переписку он называл секретной и просил не рассказывать о ней взрослым. Вскоре девочка таки показала все матери, а после этого семья обратилась в полицию.

О том, что удалось установить следствию и есть ли реакция университета — 26 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

С девочкой человек познакомился на Русановском пляже. Это 12-летняя внучка его знакомой. В тот день они все вместе отдыхали здесь.

После этого он начал писать сообщения на ее номер. Не один раз пересылал порнографическое видео. А в ответ просил фотографии и видео ее обнаженного тела.

"Это происходило около двух месяцев. Мужчина неоднократно отмечал, что их общение секрет, о котором нельзя рассказывать взрослым", — отметили в прокуратуре.

Вскоре девочка все же рассказала обо всем своей матери, а та сразу обратилась в полицию. В ходе следствия слова девочки подтвердились. Фигурантом дела оказался 54-летний доцент кафедры одного из столичных вузов. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. С журналистами общаться не хочет.

Соседи рассказывают: в этом доме он живет с женой около 8 лет. Имеют двоих детей — мальчика и девочку. Мария Михайловна их семью хорошо знает. И ничего плохого — добавляет — сказать о них не может.

Что сосед мог развращать несовершеннолетнюю — женщину шокирует.

В университете действия своего сотрудника пока не комментируют. В пресс-центре лишь сообщили, что официально он находится в отпуске. Другую информацию может предоставить только руководство. Но оно на связь не выходит. Между тем прокуратура уже закончила следствие и направила обвинительный акт в суд.

Новости Украины: в Киеве доцент вуза посылал 12-летнему ребенку свои порнофото – мужчину будут судить

"Он признает переписку с малолетней девочкой. Однако не признает свои умышленные действия по совершению развратных действий в отношении этой девочки. Фото и видео подкреплены результатами экспертиз и поэтому, пока, считаем, что есть обоснованное обвинение данного лица в совершении этого преступления", — отмечают в прокуратуре.

Экспертиза показала, что мужчина свои действия осознавал и управлять ими мог. Поэтому он вменяем. И если вину докажут, то ему грозит от 5-ти до 8-ми лет лишения свободы.

Читайте также:

Одна девушка вырвалась, другая кричала: в Винницкой области задержали сексуального злоумышленника

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку