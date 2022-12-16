Закарпатец потерял возможность воевать, но побратимов не бросил: мастерит для них многофункциональные печки

На Закарпатье военный после тяжелого ранения не смог вернуться в строй, поэтому овладел новой профессией, чтобы помогать побратимам — взялся изготавливать буржуйки на фронт. Мужчина говорит, печки делает многофункциональными, чтобы закрыть сразу несколько проблем, с которыми военные сталкиваются на передовой, говорится в ТСН.

До войны он не знал, как стрелять из автомата, однако уже через два дня после полномасштабного вторжения был на фронте. Туда 35-летний Владимир Бряник отправился добровольно, чтобы остановить решимость, вернулся из-за границы, где был на заработках. «Я всю жизнь пахал: с пустого места сделал дом, обустроился, обжился… Только начал жить и «бах» – война. Я просто хотел идти воевать за то, что какое право они имели прийти к нам? Вот и все”, – говорит Владимир.

В составе 101-й отдельной бригады отражал наступление на Сумы, а затем держал оборону Луганщины. В мае в окоп мужчины залетел вражеский снаряд, он получил контузию и закрытую черепно-мозговую травму, пережил кому.

Также читайте В Кировоградской области в кафе ежедневно бесплатно кормят до тысячи военных: едут целыми автобусами

После реабилитации хотел вернуться в строй, но врачи запретили. Тогда решил помогать собратьям в тылу, для этого овладел электросваркой. На деньги, которые государство компенсировало на лечение, мужчина приобрел первую партию металла и начал производить печки на фронт. “Я там был, я знаю, что нужно. Буржуйка – это тепло, а тепло – это здоровье. Ты мерзнешь, недосыпаешь, начинаешь болеть. И все – конец твоей работы, выполнять службу ты не можешь”, — делится мужчина.

Далее металлолом ему начали сносить волонтеры, а помогать в изготовлении печок вызвались друзья, теперь в мастерской работают втроем. Грубки, которые сваривают в мастерской Владимира, нестандартного размера, они больше обычных армейских. “В ЗСУшную буржуйку помещается маленькое бревно, а мы делаем буржуйки, чтобы помещалось большое. Благодаря этому ребята могут наложить огня и спокойно спать, потому что оно дольше держит тепло. У этой буржуйки можно ребятам поставить кушать сделать, воду нагреть и помыться, одежду просушить”, — говорит волонтер Петр.

На фронт отправили уже более 30 таких буржуек, но этого мало, говорит Владимир. На печки огромная очередь, а металла не хватает. На изготовление одной печки в среднем уходит 6 тысяч гривен, поэтому мужчина просит о помощи тех, кто может отдать на доброе дело металлолом. “Я от военных не беру ни копейки, хоть они и хотят мне сбрасывать, но я не беру. Это мой принцип! Я говорил, что буду доставать по любым дорогам, но не от военных. Они заслуживают тепло без никаких затрат”, — убеждает Володя.

Читайте также:

8-летний мальчик со Львовщины попросил у святого Николая звание Героя для погибшего отца-военного

Заплатят за каждый смещение на сантиметр: архитекторы с помощью 3D-технологий фиксируют преступления россиян

Умиляли миллионы и возмутили россиян: признание раненого бойца подорвало Сеть