Зима в Карпатах: где отдохнуть недорого и стоит ли делать в этом году предоплату

Зима в Карпатах: где отдохнуть недорого и стоит ли делать в этом году предоплату

Каким будет туристический сезон в Карпатах, несмотря на количество бронирований, отельеры прогнозировать не берутся.

В Карпатах стартовал сезон раннего бронирования. ТСН.Тиждень отправился на горные склоны, чтобы разведать, как в этом году изменятся цены и сервис курортов, которые соревнуются с «ковидом» и зарубежными трассами.

Осень в туризме — это период подготовки к зимним каникулам. Однако к привычным вопросов — куда ехать, что бронировать и в какую копейку это обойдется, в этом году добавится еще как минимум два - какие новые карантинные ограничения ждать туриста, если Украину накроет очередная волна коронавируса и не прогорят ли деньги, потраченные на раннее бронирование?

ТСН.Тиждень отправился на самые популярные горнолыжные курорты Украины — Драгобрат и Буковель. Здешние отельеры надеются, что пустыми не будут стоять — альтернативы им мало. Оптимизма добавляет количество бронирований на новогодние праздники. Заказывают как премиум-дома, так и бюджетные апартаменты.

"Новый год уже проданы. Мы поняли, что внутренний туризм — это тоже очень хорошо. Хотя в прошлом году работали с людьми, которые ехали к нам из Латвии и Эстонии. А здесь только туристы с середины страны. Наши люди узнали Карпаты совсем по-другому ", — говорит Михаил Борейчак, владелец усадьбы в селе Яблуница.

Каким будет туристический сезон в Карпатах, несмотря на количество бронирований, отельеры прогнозировать не берутся. Надеются он будет, какие бы «ковидные зоны» и цвета не делилась Украина.

В Карпатах стартовал сезон раннего бронирования

Здесь разрабатывают детальный план приема туристов. Но пока только думают, сойдутся в нем с правительственным.

«Хочется, чтобы они немного думали, а не только мы, как должны выживать. Если они придумают локдаун, чтобы они сказали: вы можете делать то, то и то. Четко и ясно. А не мы додумывали», — добавляет Михаил Бабийчук.

Определенности хочет и украинский турист. Поэтому, на что рассчитывать при планировании зимнего отдыха для семьи? Стоит ли закладывать большой бюджет? И платить ли отелям заранее? Подробную смету и "антиковидний" план путешественника узнайте в воскресенье в 19.30 только в ТСН.Тижни с Аллой Мазур.

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