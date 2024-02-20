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Печень по-французски: рецепт популярного горячего блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
255 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
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Печень по-французски: рецепт популярного горячего блюда

Печень по-французски / Фото: Credits

Чтобы получить мягкую и сочную печень, ее не стоит долго жарить и запекать.  Сначала печень обжарьте в панировке, затем запеките в духовке под овощной и сырной шубой. Для блюда используйте печень как говяжью, так и свиную.

Ингредиенты

печень говяжья
600 г
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
мука
2 ст. л.
сметана 20%
2 ст. л.
твердый сыр
120 г
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Печень очистите от пленки. Вымойте и нарежьте на кусочки толщиной около одного сантиметра.
  2. Муку смешайте с солью и молотым перцем.
  3. В яйца добавьте соль и взбейте венчиком.
  4. Каждый кусочек печени запанируйте в муке со всех сторон, затем в яичной смеси. Выложите на раскаленную сковороду с растительным маслом и обжарьте по одной минуте с каждой стороны. Затем выложите в форму для запекания.
  5. Сыр натрите на крупной терке.
  6. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
  7. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности,а затем морковь и обжарьте все до готовности. Остудите и добавьте сметану, соль, а затем перемешайте.
  8. На каждый кусочек печени выложите овощную начинку, а сверху посыпьте сыром.
  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

Советы:

  • Печень слегка подморозьте, так ее можно будет легко нарезать.

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