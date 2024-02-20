Печень по-французски: рецепт популярного горячего блюда

Чтобы получить мягкую и сочную печень, ее не стоит долго жарить и запекать. Сначала печень обжарьте в панировке, затем запеките в духовке под овощной и сырной шубой. Для блюда используйте печень как говяжью, так и свиную.
Ингредиенты
- печень говяжья
- 600 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- мука
- 2 ст. л.
- сметана 20%
- 2 ст. л.
- твердый сыр
- 120 г
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Печень очистите от пленки. Вымойте и нарежьте на кусочки толщиной около одного сантиметра.
- Муку смешайте с солью и молотым перцем.
- В яйца добавьте соль и взбейте венчиком.
- Каждый кусочек печени запанируйте в муке со всех сторон, затем в яичной смеси. Выложите на раскаленную сковороду с растительным маслом и обжарьте по одной минуте с каждой стороны. Затем выложите в форму для запекания.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности,а затем морковь и обжарьте все до готовности. Остудите и добавьте сметану, соль, а затем перемешайте.
- На каждый кусочек печени выложите овощную начинку, а сверху посыпьте сыром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.
Советы:
- Печень слегка подморозьте, так ее можно будет легко нарезать.
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