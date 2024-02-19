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Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит скрывать свои чувства

Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит скрывать свои чувства

Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда не стоит скрывать от окружающих людей свои чувства к ним – особенно это касается родных и близких. 

Тем, кто давно подумывает о признании в любви или хочет пойти еще дальше, сделав предложение руки и сердца, стоит воспользоваться благоприятным моментом – реакция по степени позитива превзойдет все ожидания. Можно также отправляться в любые поездки и путешествия – они окажутся удачными. 

Овен 

Не жалейте добрых чувств и моральной поддержки по отношению к тем, кто будет в ней нуждаться: вы не только сделаете доброе дело, но и укрепите отношении с человеком, которому окажете помощь. 

Телец 

Сегодня вам крайне важно следить за тем, что вы говорите и думаете в порыве раздражительности: плохие слова и мысли практически сразу же могут реализоваться, а затем – тут же! – обратиться против вас. 

Близнецы 

Сегодня вы вряд ли сможете точно просчитать все доводы за и против, которые должны помочь вам принять решение, а значит – с большой долей вероятности – совершите досадную ошибку. 

Рак 

Вместо того чтобы жалеть себя, обратите внимание на окружающих вас людей – наверняка кому-то из них живется гораздо хуже, чем вам: помогите ему, и ваша жизнь наладится. 

Лев 

Чем больше дел вы сегодня запланируете, тем быстрее – и, что немаловажно, легче – вам удастся воплотить их в жизнь, а там, получив результат, можно будет отдохнуть – право, вы это заслужили. 

Дева 

Столкнувшись с непредвиденными жизненными обстоятельствами, не торопитесь делать скоропалительные выводы: то, что на первый взгляд покажется негативом, приведет к позитивным последствиям. 

Весы 

Несмотря на аврал на работе, постарайтесь найти время для себя: сходите в парикмахерскую, на шопинг или хотя бы прогуляйтесь в ближайшем парке: это принесет столь необходимые вам позитивные эмоции. 

Скорпион 

Обращайте внимание на знаки, которые будет посылать вам в этот день Вселенная: в них будет содержаться ответ на вопрос, которые вы, возможно, даже сами себе не решаетесь задать. 

Стрелец 

Не стоит делать того, в целесообразности – и правильности – чего вы сомневаетесь, но, уж коль скоро начали действовать, не сомневайтесь: неуверенность помешает вам решить важные задачи. 

Козерог 

Не стоит отвечать раздражением на неадекватность окружающих – до добра такая реакция не доведет, поэтому лучше сделать вид, что вы не замечаете чужой бестактности и агрессивности. 

Водолей 

Откажитесь от капризов: внимания окружающих вам привлечь все равно не удастся, а вот репутацию, мягко говоря, странного и неадекватного человека можете заработать вполне – вряд и это вас порадует. 

Рыбы 

Время, когда можно – и нужно! – полностью изменить свою жизнь к лучшему, для этого необходимо сделать выводы из совершенных ранее ошибок и по возможности начать их исправлять. 

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