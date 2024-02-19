Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто приховувати свої почуття

День, коли не варто приховувати від людей навколо своїх почуттів до них – особливо це стосується рідних і близьких.

Тим, хто давно розмірковує про освідчення або хоче піти ще далі, зробивши пропозицію руки й серця, варто скористатися сприятливим моментом – реакція за рівнем позитиву перевершить усі очікування. Можна також вирушати в будь-які поїздки й подорожі – вони виявляться вдалими.

Овен

Не шкодуйте добрих почуттів і моральної підтримки щодо тих, хто їх потребуватиме: ви не лише зробите добру справу, а й зміцните стосунки з людиною, якій надасте допомогу.

Телець

Сьогодні вам вкрай важливо стежити за тим, що ви говорите і думаєте у стані дратівливості: погані слова й думки практично одразу ж можуть реалізуватися, а потім – тієї самої миті! – повернутися проти вас.

Близнята

Сьогодні ви навряд чи зможете точно прорахувати всі докази за і проти, які мають допомогти вам ухвалити рішення, а отже – з великою ймовірністю – припуститеся прикрої помилки.

Рак

Замість того, щоб жаліти себе, зверніть увагу на людей у вашому оточенні – напевно, комусь із них живеться набагато гірше, ніж вам: допоможіть йому – і ваше життя налагодиться.

Лев

Чим більше справ ви сьогодні заплануєте, тим швидше – і що важливо, легше – вам вдасться втілити їх у життя, а потім, отримавши результат, можна буде відпочити – направду, ви на це заслужили.

Діва

Зіткнувшись з непередбаченими життєвими обставинами, не поспішайте робити гарячкові висновки: те, що здасться негативом, призведе до позитивних наслідків.

Терези

Незважаючи на аврал на роботі, намагайтеся знайти час для себе: сходіть до перукарні, на шопінг або хоча б прогуляйтеся в найближчому парку: це принесе такі необхідні вам позитивні емоції.

Скорпіон

Звертайте увагу на знаки, які посилатиме вам цього дня Всесвіт: вони міститимуть відповідь на запитання, яке ви, можливо, навіть самі собі не наважуєтеся поставити.

Стрілець

Не варто робити того, в доцільності – і правильності – чого ви сумніваєтеся, та якщо вже почали діяти, не сумнівайтеся: невпевненість завадить вам вирішити важливі завдання.

Козоріг

Не варто відповідати роздратуванням на неадекватність свого оточення – до добра така реакція не доведе, тому краще вдати, що ви не помічаєте чужої нетактовності та агресивності.

Водолій

Відмовтеся від примх: привернути увагу людей навколо вам однаково не вдасться, а ось репутацію, м'яко кажучи, дивної та неадекватної людини можете заробити цілком – навряд чи це вас порадує.

Риби

Час, коли можна – і потрібно! – повністю змінити своє життя на краще, а для цього необхідно зробити висновки зі скоєних раніше помилок і, за можливості, розпочати їх виправляти.

Читайте також: