ППО збила два дрони на Дніпропетровщині: уламки наробили лиха (фото)

Ворог також обстріляв з артилерії дві громади області.
Сили ППО в ніч проти 20 лютого у небі над Дніпропетровською областю збили два російських безпілотники-камікадзе. Уламки дронів завдали руйнувань.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною два "Шахеди". Безпілотники "приземлили" у Синельниківському та Дніпровському районах.
Внаслідок падіння уламків дрона у Дніпровському районі були пошкоджені три дачних будинки та два автомобілі.
Окрім того, російські окупанти влаштували обстріл з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.
Минулося без загиблих та поранених.
Вранці 20 лютого ворог обстріляв Мирівську громаду на Нікопольщині. Інформація уточнюється.
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Нагадаємо, в ніч проти 20 лютого російські війська вдарили по Україні дронами і ракетами. Сили ППО збили всі впущені ворогом 23 безпілотники.
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