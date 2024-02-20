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ППО збила два дрони на Дніпропетровщині: уламки наробили лиха (фото)

ППО збила два дрони на Дніпропетровщині: уламки наробили лиха (фото)

Пошкодження на Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків збитих дронів / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ворог також обстріляв з артилерії дві громади області.

Сили ППО в ніч проти 20 лютого у небі над Дніпропетровською областю збили два російських безпілотники-камікадзе. Уламки дронів завдали руйнувань.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною два "Шахеди". Безпілотники "приземлили" у Синельниківському та Дніпровському районах.

Внаслідок падіння уламків дрона у Дніпровському районі були пошкоджені три дачних будинки та два автомобілі.

Окрім того, російські окупанти влаштували обстріл з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району.

Минулося без загиблих та поранених.

Вранці 20 лютого ворог обстріляв Мирівську громаду на Нікопольщині. Інформація уточнюється.

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Пошкодження на Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків збитих дронів / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Пошкодження на Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків збитих дронів / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Пошкодження на Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків збитих дронів / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Пошкодження на Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків збитих дронів / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, в ніч проти 20 лютого російські війська вдарили по Україні дронами і ракетами. Сили ППО збили всі впущені ворогом 23 безпілотники.

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