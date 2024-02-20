ПВО сбила два дрона на Днепропетровщине: обломки наделали беды (фото)

Враг также обстрелял из артиллерии две громады области.
Силы ПВО в ночь на 20 февраля в небе над Днепропетровской областью сбили два российских беспилотника-камикадзе. Обломки дронов нанесли разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной два "Шахеда". Беспилотники "приземлили" в Синельниковском и Днепровском районах.
В результате падения обломков дрона в Днепровском районе были повреждены три дачных дома и два автомобиля.
Кроме того, российские оккупанты устроили обстрел из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района.
Обошлось без погибших и раненых.
Утром 20 февраля враг обстрелял Мировскую громаду Никопольщины. Информация уточняется.
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Напомним, в ночь на 20 февраля российские войска ударили по Украине дронами и ракетами. Силы ПВО сбили все впущенные врагом 23 беспилотника.
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