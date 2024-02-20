ПВО сбила два дрона на Днепропетровщине: обломки наделали беды (фото)

Враг также обстрелял из артиллерии две громады области.

Силы ПВО в ночь на 20 февраля в небе над Днепропетровской областью сбили два российских беспилотника-камикадзе. Обломки дронов нанесли разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной два "Шахеда". Беспилотники "приземлили" в Синельниковском и Днепровском районах.

Также читайте Беспилотники ударили ночью по Полтавщине

В результате падения обломков дрона в Днепровском районе были повреждены три дачных дома и два автомобиля.

Кроме того, российские оккупанты устроили обстрел из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района.

Обошлось без погибших и раненых.

Утром 20 февраля враг обстрелял Мировскую громаду Никопольщины. Информация уточняется.

Читайте главные новости дня:

Повреждения на Днепропетровщине в результате падения обломков сбитых дронов / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждения на Днепропетровщине в результате падения обломков сбитых дронов / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, в ночь на 20 февраля российские войска ударили по Украине дронами и ракетами. Силы ПВО сбили все впущенные врагом 23 беспилотника.

Читайте также: