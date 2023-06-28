Как быстро избавиться от горечи лука: девять проверенных способов

Особый запах и жгучий вкус лука могут не только привести к слезам во время приготовления, но и испортить вкус готового блюда. Но эту проблему можно решить. Как избавиться от горечи лука?

Почему лук становится жгучим

Горечь в луковицах появляется из-за недостатка влаги и фосфорных удобрений во время выращивания. На вкус также влияет и время уборки урожая: среди огородников считается, что осенние луковицы "злее", чем летние. Но ключевым фактором все же есть сорт.

В жгучих и горьких корнеплодах больше фитонцидов. Эти вещества мешают размножаться разным болезням и гнили, поэтому такие сорта лучше сохраняются и могут без проблем перезимовать.

Как быстро избавиться от горечи лука: девять способов

Кипяток — нарезанный овощ нужно сложить в дуршлаг и обдать кипятком. После этого не забудьте промыть под проточной холодной водой. Такой способ наиболее подходит, если нужно убрать горечь красного лука. Но обратите внимание, что после ошпаривания ее цвет сменится грязно-серым. Очень важно не передержать лук в кипятке, иначе он перестанет быть хрустящим. Очень холодная вода – положите нарезанный лук в глубокую емкость, залейте холодной водой. Для увеличения эффекта можно добавить несколько кусочков льда. Важно, чтобы вода полностью покрыла лук. Оставьте на 15-20 минут, а затем слейте жидкость. Этот способ следует взять на вооружение тем, кто не знает, как убрать горечь репчатого лука для салата. Только он сохранит структуру овоща и не изменит его вкуса. Соль – смешайте тонко нарезанный лук с солью так, чтобы распределить его равномерно. Оставьте на 15 минут, затем смойте водой. Можно также развести соль в воде, выложить туда порезанный лук и оставить на 10-15 минут, затем слить. Чем тоньше вы нарежете луковицу, тем больше горечи соль уберет. Помните, что теперь продукт соленый. Лимонный сок – если лука много, можно смешать столовую ложку лимонного сока со 100 мл воды, залить порезанный корнеплод и оставить на 20-30 минут. Затем не забудьте промыть водой. Если вы приготовляете блюдо и нужно обработать небольшое количество лука, можно просто добавить неразбавленный лимонный сок на 10-15 минут, а затем промыть. Уксус – как убрать горечь лука уксусом: сначала разведите в 200 мл воды 2 чайные ложки уксуса, затем залейте нарезанную раствором луковицу, оставьте на 30 минут. Уксус убирает горечь, но и придает специфический запах блюду. Поэтому такой способ подходит только мясным блюдам. Микроволновая печь – положите порезанный лук в небольшую емкость, которую можно ставить в микроволновку, налейте небольшое количество воды. Выставьте максимальную мощность и время на 15 секунд. Можно добавить немного соли. После этого не забудьте промыть лучок. Чтобы овощ сохранил больше витаминов, можно не добавлять воды, но тогда время сокращают до 10 секунд. Пассировки – на сковороде разогрейте немного масла, нарежьте лук маленькими кубиками и обжарьте на небольшом огне до золотистого цвета. Если есть излишки жира, их лучше избавиться. В таком виде лук следует добавлять в тёплые салаты. Теплая вода – поставьте дуршлаг с корнеплодом под проточную горячую воду на 45 секунд. Холодильник – уберите на несколько часов нарезанный лук в холодильник, накрыв миску крышкой. Можно поставить в морозильную камеру на 3-4 минутки.

Читайте также: