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Дата публикации
Категория
Выпечка и мучные блюда
Количество просмотров
1266
Время на прочтение
2 мин

Яблочные блины по рецепту Лизы Глинской

Нежные яблочные блины: простой рецепт оригинального блюда

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
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Яблочные блины

Яблочные блины

Яблочные блинчики по рецепту кулинара Лизы Глинской — это оригинальное и невероятно вкусное блюдо, способное превратить привычное чаепитие в настоящее кулинарное удовольствие. Главная особенность этого приготовления заключается в том, что фрукты добавляются непосредственно в самое тесто, благодаря чему выпечка приобретает особую нежную текстуру и насыщенный фруктовый вкус. Процесс создания таких блинов достаточно прост, а результат превзойдет все ожидания.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления блинов яблонок понадобится стандартный набор продуктов, которые найдутся на каждой кухне:

  • Куриные яйца — 2 шт.

  • Молоко — 500 мл

  • Растительное масло — 30 г

  • Соль — 3 г

  • Сахар — 30 г

  • Пшеничная мука — 200 г

  • Большие яблоки — 2 шт.

Пошаговый процесс приготовления

  1. В большой глубокой миске нужно объединить яйца, сахар, половину нормы молока, соль, растительное масло и пшеничную муку. Для максимального удобства и достижения однородной консистенции без комочков можно воспользоваться обычным венчиком или погружным блендером.

  2. После тщательного перемешивания основной массы следует постепенно добавить оставшуюся часть молока и снова все хорошо перемешать до получения жидкого однородного теста.

  3. Между тем, свежие фрукты необходимо тщательно помыть, очистить от кожицы и сердцевины, после чего натереть на мелкую терку.

  4. Натертые яблоки вместе с выделенным при натирании соком добавляются непосредственно к жидкому тесту, после чего все еще тщательно перемешиваются ложкой или венчиком.

  5. Перед жаркой первого блинчика сковороду следует хорошо разогреть и смазать тонким слоем масла, чтобы блюдо не прилипало. Далее блины обжариваются по бокам до появления красивой золотистой корочки.

Готовые блины лучше сразу смазать сливочным маслом и по желанию посыпать небольшим количеством тростникового сахара для создания карамельного вкусового акцента. Из указанного количества ингредиентов выходит 9 невероятно нежных и ароматных блинов, которые прекрасно подходят как в теплом, так и в охлажденном виде.

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