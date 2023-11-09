"1+1 Украина" готовит премьеру праздничного проекта "Різдво. Ти не один"

В этот Сочельник, 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" зрителей ждет особая праздничная премьера проекта "Різдво. Ти не один".

Каждый год важнейшие праздники украинцы всегда встречают в компании "1+1 Украина". Нынешний сочельник не станет исключением и зрители смогут провести его в компании любимых ведущих и украинских артистов.

В такое непростое для страны время участники проекта сплотились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца. Проект объединит героев нового времени, артистов, ведущих, волонтеров, а вместе с ними всех украинцев, чтобы вместе встретить Рождество. Знаковой локацией для съемок станет национальная святыня – Софийский собор.

"Різдво. Ти не один"

Проект "Різдво. Ти не один" погрузит зрителей в украинскую историю и рождественские традиции. Колядки и щедривки зазвучат по-новому, известные и любимые хиты наполнятся рождественскими мотивами. Выступления звезд будут совмещены с теплыми разговорами, с известными героями и гостями в камерной атмосфере.

Особые гости, любимые ведущие, колядки в современном музыкальном оформлении, современное переосмысление народных костюмов, украинские артисты и 12 блюд от самого известного повара страны ждут вас 24 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" в проекте "Різдво. Ти не один".

"Різдво. Ти не один"

Над созданием проекта работает команда Big Brave Events. Также посмотреть праздничный проект можно на телеканале ТЕТ. Найти телеканалы "1+1 Украина" и ТЕТ можно на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ".

Читайте также: