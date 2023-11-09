"1+1 Україна" готує прем'єру святкового проєкту "Різдво. Ти не один"

Цього Святвечора, 24 грудня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" на глядачів чекає особлива святкова прем'єра проєкту "Різдво. Ти не один".

Щороку найважливіші свята українці завжди зустрічають у компанії "1+1 Україна". Цьогорічний Святвечір не стане винятком і глядачі матимуть змогу провести його у компанії улюблених ведучих та українських артистів.

У такий непростий для країни час учасники проєкту згуртувались, щоб створити атмосферу родинного затишку та підтримати кожного українця. Проєкт об'єднає героїв нового часу, артистів, ведучих, волонтерів, а разом з ними – усіх українців, аби разом зустріти Різдво. Знаковою локацією для знімань стане національна святиня - Софійський собор.

"Різдво. Ти не один"

Проєкт "Різдво. Ти не один" занурить глядачів в українську історію та різдвяні традиції. Колядки та щедрівки залунають по-новому, відомі ж і найулюбленіші хіти наповняться різдвяними мотивами. Виступи зірок будуть поєднані з теплими розмовами, з відомими героями та гостями у камерній атмосфері.

Особливі гості, улюблені ведучі, колядки у сучасному музичному оформленні, сучасне переосмислення народних костюмів, українські артисти та 12 страв від найвідомішого кухаря країни чекають на вас 24 грудня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" у проєкті "Різдво. Ти не один".

"Різдво. Ти не один"

Над створенням проєкту працює команда Big Brave Events. Також подивитись святковий проєкт можна на телеканалі ТЕТ. Знайти телеканали "1+1 Україна" та ТЕТ можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Читайте також: