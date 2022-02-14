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16-летняя дочь Поляковой в красном купальнике поплавала в бассейне

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16-летняя дочь Поляковой в красном купальнике поплавала в бассейне

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Маша наслаждается отдыхом.

Старшая дочь украинской певицы, тренера "Голосу країни-12", Оли ПоляковойМария – продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха.

В частности, юная блогерша показала, как проводит время в теплой стране. 16-летняя Маша поплавала в бассейне, который находится рядом с домом, в котором она живет вместе с родными.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

К слову, звезда Сети взяла с собой на отдых немало пляжных нарядов. А вот в бассейне Маша плавала в красном купальнике, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Свои рыжие волосы солистка группы "ШВЫ" распустила, что придало ее образу легкого шарма.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Поклонники, уже как по традиции, написали Маше немало комментариев по поводу ее внешности. Большинство из них делали девушке комплименты. Правда, некоторые хейтили Полякову.

  • Красотка!
  • Машенька, ты классная! Но над фигурой еще очень много нужно работать
  • Хорошая девушка!

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