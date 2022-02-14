16-летняя дочь Поляковой в красном купальнике поплавала в бассейне

Маша наслаждается отдыхом.

Старшая дочь украинской певицы, тренера "Голосу країни-12", Оли Поляковой – Мария – продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха.

В частности, юная блогерша показала, как проводит время в теплой стране. 16-летняя Маша поплавала в бассейне, который находится рядом с домом, в котором она живет вместе с родными.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

К слову, звезда Сети взяла с собой на отдых немало пляжных нарядов. А вот в бассейне Маша плавала в красном купальнике, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Свои рыжие волосы солистка группы "ШВЫ" распустила, что придало ее образу легкого шарма.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Поклонники, уже как по традиции, написали Маше немало комментариев по поводу ее внешности. Большинство из них делали девушке комплименты. Правда, некоторые хейтили Полякову.

Красотка!

Машенька, ты классная! Но над фигурой еще очень много нужно работать

Хорошая девушка!

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