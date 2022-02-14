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16-річна донька Полякової у червоному купальнику поплавала в басейні

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16-річна донька Полякової у червоному купальнику поплавала в басейні

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Маша насолоджується відпочинком.

Старша донька української співачки, тренерки "Голосу країни-12", Олі ПоляковоїМарія – продовжує ділитися яскравими світлинами з відпочинку.

Зокрема, юна блогерка показала, як проводить час в теплій країні. Так, 16-річна Маша поплавала в басейні, який знаходиться поруч з будинком, в якому вона живе разом з рідними.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

До слова, зірка Мережі взяла з собою на відпочинок чимало пляжного вбрання. А от у басейні Маша плавала у яскравому червоному купальнику, який вдало підкреслив її струнку фігуру.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Своє руде волосся солістка гурту "ШВИ" розпустила, що додало її образу легкого шарму.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Прихильники, вже як за традицією, написали Маші чимало коментарів щодо її зовнішності. Більшість із них робили дівчині компліменти. Щоправда, деякі хейтили Полякову.

  • Красуня!
  • Машенько, ти класна! Але над фігурою ще дуже багато потрібно працювати
  • Гарна дівчина!

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