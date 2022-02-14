16-річна донька Полякової у червоному купальнику поплавала в басейні

Маша насолоджується відпочинком.

Старша донька української співачки, тренерки "Голосу країни-12", Олі Полякової – Марія – продовжує ділитися яскравими світлинами з відпочинку.

Зокрема, юна блогерка показала, як проводить час в теплій країні. Так, 16-річна Маша поплавала в басейні, який знаходиться поруч з будинком, в якому вона живе разом з рідними.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

До слова, зірка Мережі взяла з собою на відпочинок чимало пляжного вбрання. А от у басейні Маша плавала у яскравому червоному купальнику, який вдало підкреслив її струнку фігуру.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Своє руде волосся солістка гурту "ШВИ" розпустила, що додало її образу легкого шарму.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Прихильники, вже як за традицією, написали Маші чимало коментарів щодо її зовнішності. Більшість із них робили дівчині компліменти. Щоправда, деякі хейтили Полякову.

Красуня!

Машенько, ти класна! Але над фігурою ще дуже багато потрібно працювати

Гарна дівчина!

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