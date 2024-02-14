18-летняя дочь Оли Поляковой показала, как выглядит до и после макияжа

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – показала, как выглядит с макияжем и без него.

Свое перевоплощение 18-летняя блогерша продемонстрировала в Instagram на видео. Сначала Маша постает на кадрах без единой капли декоративной косметики, с завязанными в хвостик волосами и в черном бра и ночной рубашке.

Дальше Полякова-младшая продемонстрировала свой эффектный образ. Маша показалась с ярким макияжем, укладкой с локонами, красном жакете с блестками и в картузе.

Дочь Оли Поляковой удивила видом до и после макияжа

"Просто посмотрите на этот шикарный образ", – подписала ролик дочь Оли Поляковой.

Конечно, подписчики Маши не обошли вниманием ее невероятное перевоплощение. Они засыпали блогершу комплиментами и в очередной раз отметили, что она очень похожа на звездную маму.

Невероятно похожа на маму!

Ну, это огонь, я считаю!

Очень крутое видео!

Напомним, недавно Маша Полякова рассекретила, что не одинока. Девушка рассказала о своем новом бойфренде и призналась, живут ли они вместе.

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