18-річна донька Олі Полякової показала, який вигляд має до та після макіяжу

Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – показала, який вигляд має з макіяжем та без нього.

Своє перевтілення 18-річна блогерка продемонструвала в Instagram на відео. Спочатку Маша постає на кадрах без жодної краплі декоративної косметики, із зав'язаним у хвостик волоссям та в чорному бра і нічній сорочці.

Далі Полякова-молодша продемонструвала свій ефектний образ. Маша показалася з яскравим макіяжем, укладкою з локонами, червоному жакеті з блискітками та в картузі.

Донька Олі Полякової здивувала виглядом до та після макіяжу

"Просто подивіться на цей шикарний образ", - підписала ролик донька Олі Полякової.

Звісно ж, підписники Маші не оминули увагою її неймовірне перевтілення. Вони засипали блогерку компліментами та вкотре зазначили, що вона неабияк схожа на зіркову маму.

Неймовірно схожа на маму!

Ну, це вогонь, я вважаю!

Дуже круте відео!

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова розсекретила, що не самотня. Дівчина розповіла про свого нового бойфренда та зізналась, чи живуть вони разом.

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