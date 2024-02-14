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18-річна донька Олі Полякової показала, який вигляд має до та після макіяжу

18-річна донька Олі Полякової показала, який вигляд має до та після макіяжу

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша продемонструвала своє перевтілення.

Старша донька української співачки Олі ПоляковоїМаша – показала, який вигляд має з макіяжем та без нього.

Своє перевтілення 18-річна блогерка продемонструвала в Instagram на відео. Спочатку Маша постає на кадрах без жодної краплі декоративної косметики, із зав'язаним у хвостик волоссям та в чорному бра і нічній сорочці.

Далі Полякова-молодша продемонструвала свій ефектний образ. Маша показалася з яскравим макіяжем, укладкою з локонами, червоному жакеті з блискітками та в картузі.

Донька Олі Полякової здивувала виглядом до та після макіяжу

Донька Олі Полякової здивувала виглядом до та після макіяжу

"Просто подивіться на цей шикарний образ", - підписала ролик донька Олі Полякової.

Звісно ж, підписники Маші не оминули увагою її неймовірне перевтілення. Вони засипали блогерку компліментами та вкотре зазначили, що вона неабияк схожа на зіркову маму.

  • Неймовірно схожа на маму!
  • Ну, це вогонь, я вважаю!
  • Дуже круте відео!

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова розсекретила, що не самотня. Дівчина розповіла про свого нового бойфренда та зізналась, чи живуть вони разом.

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