18-річна донька Олі Полякової показала, який вигляд має до та після макіяжу

Маша продемонструвала своє перевтілення.
Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – показала, який вигляд має з макіяжем та без нього.
Своє перевтілення 18-річна блогерка продемонструвала в Instagram на відео. Спочатку Маша постає на кадрах без жодної краплі декоративної косметики, із зав'язаним у хвостик волоссям та в чорному бра і нічній сорочці.
Далі Полякова-молодша продемонструвала свій ефектний образ. Маша показалася з яскравим макіяжем, укладкою з локонами, червоному жакеті з блискітками та в картузі.
"Просто подивіться на цей шикарний образ", - підписала ролик донька Олі Полякової.
Звісно ж, підписники Маші не оминули увагою її неймовірне перевтілення. Вони засипали блогерку компліментами та вкотре зазначили, що вона неабияк схожа на зіркову маму.
- Неймовірно схожа на маму!
- Ну, це вогонь, я вважаю!
- Дуже круте відео!
Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова розсекретила, що не самотня. Дівчина розповіла про свого нового бойфренда та зізналась, чи живуть вони разом.
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