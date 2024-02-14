"Рамштайн-19": Остін зробив заяву про підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Америка разом з іншими учасниками "Рамштайну" підтримують Україну й триматимуться доки, доки тримаються українці.

Про це повідомляє Міноборони США.

"Але зараз я впевнений більше, ніж будь-коли, – я знаю, що і ви також – ця контактна група сповнена рішучості і непохитна. США залишаються з Україною, і будуть підтримувати Україну в боротьбі проти путінської імперіалістичної агресії. Україна не здасться, не здамося і ми", - сказав Остін.

Нагадаємо, західний аналітик відповів, як Трамп "може закінчити війну в Україні лише за день" і чому це небезпечно.

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