27-летний сын Риммы Зюбиной добровольцем вступил в ряды ВСУ
Даниил Моисеев служит еще с начала этого года, однако артистка только сейчас об этом рассказала.
Сын украинской актрисы Риммы Зюбиной добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом артистка сообщила в своем Facebook. Оказывается, сын актрисы служит еще с начала этого года. Однако только сейчас Римма Зюбина об этом рассказала. Также артистка опубликовала фото своего сына - 27-летнего Даниила Моисеева, где он изображен в военной форме.
"Я - мама военного, который с начала этого года добровольно присоединился к моей защите", - поделилась актриса.
В комментариях подписчики поддержали Римму Зюбину. Пользователи благодарили ее сына за защиту и желали скорейшего возвращения домой: "Божьей защиты вашему сыночку! Спасибо!", "Пусть Господь оберегает вашего сына и всех наших защитников!", "Обнимаем вас и благодарим вашего сыночка!".
Отметим, Даниил Моисеев - сын актрисы Риммы Зюбиной и театрального режиссера Станислава Моисеева. 28 сентября юноше исполнилось 27 лет.
