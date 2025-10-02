27-летний сын Риммы Зюбиной добровольцем вступил в ряды ВСУ

Римма Зюбина с сыном

Реклама

Сын украинской актрисы Риммы Зюбиной добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом артистка сообщила в своем Facebook. Оказывается, сын актрисы служит еще с начала этого года. Однако только сейчас Римма Зюбина об этом рассказала. Также артистка опубликовала фото своего сына - 27-летнего Даниила Моисеева, где он изображен в военной форме.

"Я - мама военного, который с начала этого года добровольно присоединился к моей защите", - поделилась актриса.

Реклама

Сын Риммы Зюбиной / © www.facebook.com/z.rimma.z

В комментариях подписчики поддержали Римму Зюбину. Пользователи благодарили ее сына за защиту и желали скорейшего возвращения домой: "Божьей защиты вашему сыночку! Спасибо!", "Пусть Господь оберегает вашего сына и всех наших защитников!", "Обнимаем вас и благодарим вашего сыночка!".

Отметим, Даниил Моисеев - сын актрисы Риммы Зюбиной и театрального режиссера Станислава Моисеева. 28 сентября юноше исполнилось 27 лет.

Напомним, недавно Римма Зюбина откровенно рассказала, сколько средств тратит в месяц. Также артистка заговорила о своем доходе.