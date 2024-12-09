31-летний сын Дмитрия Коляденко после женитьбы заговорил о рождении детей

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы "Kadnay" и основатель творческого союза "Phil it" Филипп Коляденко заговорил об отцовстве.

Только недавно музыкант признался, что уже около трех лет женат. Поклонников артиста теперь интересует, когда же он впервые станет отцом. Поэтому журналистка "Люкс ФМ" спросила у Филиппа, готов ли он к рождению собственных детей. Коляденко откровенно признался, что пока что об этом даже не думает. Раньше артиста сдерживало то, что он хотел реализоваться в финансовом плане. Сейчас Коляденко хочет поддаться своим амбициям и еще больше развить карьеру.

Филипп Коляденко / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

"Не хочется своих детей. Вообще, пока что не знаю, не думал об этом. Меня всегда останавливала история, чтобы иметь детей, надо стать на ноги самому. Я долгое время за это переживал. Сейчас просто амбициозно хочу больше делать, творить, не готов к детям пока что", – поделился артист.

Филипп Коляденко сейчас таки занимается воспитанием детей, правда, в творческом плане. В частности, он преподает музыку для школьников 5-7 классов. Артист говорит, что ему нравится подобный опыт. Более того, дети вдохновляют Коляденко творить новую музыку и дарят вдохновение.

Филипп Коляденко / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

"Сейчас дети готовы к любому вызову: пойти танцевать, показывать свои таланты, проявить себя. Это, наверное, круто, что сейчас исчезла эта история с какими-то сдерживающими и не дающими развиваться ребенку эффектами. Дети меня заряжают на творчество, вдохновение, я этому очень рад. Когда дети не слушаются — снижаю оценки, как и все преподаватели", — добавил он. музыкант.

Напомним, недавно ведущая Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет иметь детей от возлюбленного-военного. Также знаменитость поделилась, как об этом говорила со своим избранником.

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