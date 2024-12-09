31-річний син Дмитра Коляденка після одруження заговорив про народження дітей

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту "Kadnay" і засновник творчої спілки "Phil it" Пилип Коляденко заговорив про батьківство.

Так, лише нещодавно музикант зізнався, що вже близько трьох років одружений. Прихильників артиста тепер цікавить, коли ж він вперше стане батьком. Тож, журналістка "Люкс ФМ" запитала в Пилипа, чи готовий він до народження власних дітей. Коляденко відверто зізнався, що поки що про це не думає навіть. Раніше артиста стримувало те, що він хотів реалізуватися у фінансовому плані. Нині ж Коляденко хоче піддатися своїм амбіціями та ще більше розвинути кар'єру.

Пилип Коляденко / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

"Не хочеться своїх дітей. Взагалі, поки що не знаю, не думав про це. Мене завжди зупиняла історія, що аби мати дітей, треба стати на ноги самому. Я тривалий час за це переймався. Зараз просто амбіційно хочу більше робити, творити, не готовий до дітей поки що", - поділився артист.

Пилип Коляденко нині таки займається вихованням дітей, щоправда, у творчому плані. Зокрема, він викладає музику для школярів 5-7 класів. Артист говорить, що йому подобається подібний досвід. Ба більше, діти надихають Коляденко творити нову музику та дарують натхнення.

Пилип Коляденко / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

"Зараз діти готові до будь-якого виклику: піти танцювати, показувати свої таланти, проявити себе. Це, напевно, круто, що зараз зникла ця історія з якимись ефектами, що стримують та не дають розвиватися дитині. Діти мене заряджають на творчість, натхнення, я цьому дуже радий. Коли діти не слухаються – знижую оцінки, як і всі викладачі", - додав музикант.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Раміна Есхакзай пояснила, чому не хоче мати дітей від коханого-військового. Також знаменитість поділилася, як про це говорила зі своїм обранцем.

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