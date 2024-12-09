31-річний син Дмитра Коляденка після одруження заговорив про народження дітей

Також Пилип висловився про свою нову професію – вчителя музики.
Син українського шоумена Дмитра Коляденка, співавтор гурту "Kadnay" і засновник творчої спілки "Phil it" Пилип Коляденко заговорив про батьківство.
Так, лише нещодавно музикант зізнався, що вже близько трьох років одружений. Прихильників артиста тепер цікавить, коли ж він вперше стане батьком. Тож, журналістка "Люкс ФМ" запитала в Пилипа, чи готовий він до народження власних дітей. Коляденко відверто зізнався, що поки що про це не думає навіть. Раніше артиста стримувало те, що він хотів реалізуватися у фінансовому плані. Нині ж Коляденко хоче піддатися своїм амбіціями та ще більше розвинути кар'єру.
"Не хочеться своїх дітей. Взагалі, поки що не знаю, не думав про це. Мене завжди зупиняла історія, що аби мати дітей, треба стати на ноги самому. Я тривалий час за це переймався. Зараз просто амбіційно хочу більше робити, творити, не готовий до дітей поки що", - поділився артист.
Пилип Коляденко нині таки займається вихованням дітей, щоправда, у творчому плані. Зокрема, він викладає музику для школярів 5-7 класів. Артист говорить, що йому подобається подібний досвід. Ба більше, діти надихають Коляденко творити нову музику та дарують натхнення.
"Зараз діти готові до будь-якого виклику: піти танцювати, показувати свої таланти, проявити себе. Це, напевно, круто, що зараз зникла ця історія з якимись ефектами, що стримують та не дають розвиватися дитині. Діти мене заряджають на творчість, натхнення, я цьому дуже радий. Коли діти не слухаються – знижую оцінки, як і всі викладачі", - додав музикант.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Раміна Есхакзай пояснила, чому не хоче мати дітей від коханого-військового. Також знаменитість поділилася, як про це говорила зі своїм обранцем.
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