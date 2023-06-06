54-летняя Дженнифер Энистон показалась с сединой в волосах

Актриса продемонстрировала, как выглядит без окрашивания волос.
Голливудская актриса Дженнифер Энистон похвасталась своей природной красотой и показала седые волосы.
Артистка опубликовала новый ролик в Instagram. На видео 54-летняя Дженнифер позировала перед камерой в обтягивающих лосинах и кофточке, рекламировала средство для волос собственного бренда.
Тем временем в прическе Энистон виднелись седые пряди. Актриса не стесняется продемонстрировать, как выглядят ее волосы без окрашивания. В частности, "серебристые пряди" в прическе голливудской знаменитости виднелись у корней.
Поклонники Дженнифер Энистон были благодарны ей за такую откровенность. В комментариях фанаты засыпали актрису комплиментами по поводу ее внешнего вида.
- У нее седые волосы, но она все равно красивая!
- Дженнифер, твои волосы – это просто шедевр. Все с этим согласны!
- Очень нравится твой цвет волос и стиль! Это так мило!
Напомним, недавно украинская ведущая Леся Никитюк сменила прическу и покрасила волосы. Знаменитость уже показала, как теперь выглядит.
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