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54-летняя Дженнифер Энистон показалась с сединой в волосах

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1049
Время на прочтение
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54-летняя Дженнифер Энистон показалась с сединой в волосах

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Актриса продемонстрировала, как выглядит без окрашивания волос.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон похвасталась своей природной красотой и показала седые волосы.

Артистка опубликовала новый ролик в Instagram. На видео 54-летняя Дженнифер позировала перед камерой в обтягивающих лосинах и кофточке, рекламировала средство для волос собственного бренда.

Тем временем в прическе Энистон виднелись седые пряди. Актриса не стесняется продемонстрировать, как выглядят ее волосы без окрашивания. В частности, "серебристые пряди" в прическе голливудской знаменитости виднелись у корней.

Поклонники Дженнифер Энистон были благодарны ей за такую откровенность. В комментариях фанаты засыпали актрису комплиментами по поводу ее внешнего вида.

  • У нее седые волосы, но она все равно красивая!
  • Дженнифер, твои волосы – это просто шедевр. Все с этим согласны!
  • Очень нравится твой цвет волос и стиль! Это так мило!

Напомним, недавно украинская ведущая Леся Никитюк сменила прическу и покрасила волосы. Знаменитость уже показала, как теперь выглядит.

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