В Китае отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

В Пекине в очередной раз призвали "все стороны" к политическому урегулированию "кризиса" в Украине.

В Китае отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС, которую совершили российские захватчики 6 июня.

В офисе спикера министерства иностранных дел Китая в очередной раз призвали "все стороны" к политическому урегулированию "кризиса" в Украине, сообщает Укринформ.

"В нынешних обстоятельствах мы надеемся, что все стороны будут отданы политическому урегулированию украинского кризиса и будут способствовать ослаблению ситуации", — говорится в письменном ответе МИД КНР.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве, что позиция Пекина по отношению к "кризису" в Украине остается неизменной и последовательной.

Напомним, ранее сообщалось, что российские террористы после того, как взорвали Каховскую ГЭС, что спровоцировало масштабный экоцид на юге Украины, заявили, что будут созвать Совбез ООН.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина тоже обращалась с необходимостью созыва Совбеза ООН из-за теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС.

Читайте также: