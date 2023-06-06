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Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС

.Украина хочет созвать Совбез ООН

В Украине призывают внешнеполитическое ведомство Группы Семи и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на Россию новых дальновидных санкций.

Украина заявила об инициировании заседания Совета Безопасности ООН из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом свидетельствует заявление Министерства иностранных дел Украины.

"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза", – заявили в МИД.

В Украине призывают внешнеполитическое ведомство Группы Семи и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на Россию новых дальновидных санкций, в частности, они должны коснуться российской ракетной индустрии и атомной отрасли.

"Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которой нанести максимально большое количество жертв и разрушений", — подчеркнули украинские дипломаты.

Напомним, перед страхом украинского контрнаступления и с целью сдержать ВСУ россияне прибегли к подрыву Каховской ГЭС. Несмотря на это, врагу не удастся реализовать свой план. По состоянию на данный момент оккупанты находятся в обороне.

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Дата публикации
Просмотры
126
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