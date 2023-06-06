США запретили турецкой авиакомпании совершать полеты в РФ на самолетах Boeing

Власти США заблокировали возможность для турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX. США пригрозили Southwind санкциями и запретили обслуживать ее самолеты за границей.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники российских перевозчиков.

После этого Southwind обратилась к авиакомпании РФ с просьбой перевезти ее пассажиров с уже проданными билетами, рассказал источник в одном из крупнейших перевозчиков в РФ. Собеседник в другой организации подтвердил, что Southwind с аналогичным запросом выходила и к ним.

Непосредственно запретить полеты турецкому перевозчику в Россию власти США не могут. Скорее всего, они либо пригрозили санкциями, либо внесли самолеты Southwind Airlines в свой список санкций, фактически блокирующий возможность обслуживать их за рубежом, отметил топ-менеджер в третьей российской авиакомпании.

Последний список Бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало 3 марта – в нем самолетов Southwind еще не было.

Southwind Airlines – турецкая чартерная авиакомпания, созданная туристическим холдингом Pegas Touristik в 2022 году для перевозки россиян на курорты Турции. Флот авиакомпании частично состоит из бывших самолетов русской Nordwind Airlines. В парке Southwind Airlines есть три Boeing 737 MAX. Полеты в Россию в последнее время совершали два из них. Оба принадлежат американскому лизингодателю Air Lease Corporation. В частности, самолеты совершали по 10-12 разворотных рейсов в неделю в Уфу, Самару, Новосибирск, Оренбург, Калининград и Нижний Новгород.

Напомним, китайские авиакомпании избегают воздушного пространства России во время рейсов в США.

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