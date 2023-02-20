73-летнего Ричарда Гира госпитализировали в больницу

В больницу актер попал во время семейного отдыха в Мексике.

Известный американский актер Ричард Гир попал в больницу.

Звезде Голливуда стало плохо во время отдыха с семьей в Мексике. Об этом инсайдер рассказал изданию TMZ. В частности, 73-летний актер заболел пневмонией. Симптомы болезни начались еще перед поездкой в Мексику, Гира мучил сильный кашель. На отдыхе состояние знаменитости ухудшилось, поэтому он обратился за помощью к врачам.

Медики, в свою очередь, были вынуждены госпитализировать звезду Голливуда. Однако лечение Гира в медицинском учреждении длилось только одну ночь, после чего ему приписали антибиотики и отпустили в семью.

Ричард Гир / Фото: Associated Press

Впоследствии жена актера Алехандра Сильва тоже подтвердила, что ее муж заболел пневмонией. Она поблагодарила за поддержку и отметила, что Гир чувствует себя гораздо лучше.

"Я проснулась и увидела новости и все ваши добрые и тревожные сообщения, он выздоравливает. Он чувствует себя гораздо лучше! Самое худшее позади! Спасибо всем за ваши приятные сообщения, мы очень их ценим!" – написала Алехандра.

Ричард Гир с семьей / Фото: instagram.com/alejandragere

Также стало известно, что не только актер подхватил болезнь. Пневмонией переболели также Алехандра с детьми.

Напомним, в начале полномасштабной войны Ричард Гир поддержал Украину. В частности, он продал на аукционе свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года, чтобы помочь детям, которые пострадали от действий российских оккупантов.

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